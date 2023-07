L'Inter continua a insistere non solo per Yann Sommer, ma anche per Anatoliy Trubin, al fine di colmare gli slot nella rosa nel ruolo di portiere. Ma lo Shakhtar Donetsk, nonostante il giocatore sia in scadenza nel 2024, continua a fare resistenza e a non schiodarsi dalle richieste ritenute eccessive dal club nerazzurro. Nel caso in cui le difficoltà dovessero permanere, allora la strategia dell'Inter, secondo Sky Sport, potrebbe essere quella conservativa, ovvero verrebbe ponderata l'ipotesi di andare avanti con Filip Stankovic e Raffaele Di Gennaro, protagonisti della tournée in Giappone, a completare l'organico insieme all'elvetico, rimandando il discorso per il portiere ucraino nel 2024.

