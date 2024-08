E' finito dopo un'ora circa l'incontro nella sede dell'Inter tra i dirigenti dell'Independiente Rivadavia e quelli nerazzurri per parlare del possibile trasferimento alla corte di Simone Inzaghi del difensore classe 2003 Tomas Palacios. Come evidenziano i colleghi di Sky Sport il summit è stato positivo e l'Inter conta di averlo in Italia già all'inizio della prossima settimana. La trattativa permetterà ai nerazzurri di avere un difensore in più completando definitivamente la rosa a disposizione di Inzaghi con discreto anticipo. Ci saranno, ovviamente, da espletare le pratiche burocratiche (tra le quali il permesso di lavoro), ma l’accordo c'è e la stretta di mano sarà valida per il completamento dell’affare.

