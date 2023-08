L'Inter molla la presa per Folarin Balogun. Secondo le ultime novità di Sportitalia, infatti, il club nerazzurro ha deciso di chiamarsi fuori dalla corsa per il giocatore statunitense dell'Arsenal, avvisando delle proprie intenzioni sia il club che l'entourage del giocatore. Adesso, la corsa per il nuovo attaccante da consegnare a Simone Inzaghi si restringe ai nomi di Mehdi Taremi del Porto e di Marko Arnautovic, che forzerà la mano perché vuole lasciare Bologna. Per l'iraniano, invece, sarà aumentata l'offerta da presentare al Porto. L'Inter vuole prendere due giocatori, per poi trovare una sistemazione per Joaquin Correa.

