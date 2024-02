Oaktree Capital Management sta lavorando per estendere il prestito di 275 milioni di euro (298 milioni di dollari) al presidente dell'Inter Steven Zhang, in scadenza a maggio. Questo quanto riferisce Reuters, citando due persone a conoscenza della questione.

Nel 2021 il gruppo Suning, il principale investitore dell'Inter, si era assicurato un accordo per ottenere un pacchetto di finanziamenti triennali dal fondo americano per aiutare il club nerazzurro a superare le difficoltà economiche arrivate con la pandemia. Adesso le parti sono al lavoro per prolungare le tempistiche del prestito, seppur in termini diversi. "Il prestito ad alto rendimento è stato garantito dalla partecipazione del 68,5% di Suning nell'Inter, che dà a Oaktree il potenziale diritto di prendere il controllo del club in caso di default, hanno detto all'epoca diverse fonti informate della questione - si legge nella nota dell'agenzia di stampa -. Oaktree sta ora lavorando con il consigliere (advisor, ndr) di Suning Goldman Sachs per una proroga del prestito" viene riferito dalle fonti in questione, senza l'aggiunta di ulteriori dettagli. E queste "hanno rifiutato di essere nominate poiché le discussioni sono private".

Reuters prevede che i termini del prestito saranno diversi da quelli originali e una delle fonti afferma che la scadenza potrebbe essere più breve dell'attuale (che è di tre anni).

