Derby cancellato. L'Inter, dopo lo scivolone contro il Milan, ha saputo ripartire forte battendo in rapida successione l'Udinese e la Stella Rossa, allontanando i cattivi pensieri. Stasera, contro il Torino, la chance di mettersi definitivamente alle spalle un avvio di stagione altalenante e rimettersi in carreggiata.

QUI INTER – Inzaghi non cambia, nel senso che continua con il turnover "scientifico". E allora, rispetto alla Stella Rossa, arrivano diversi cambi. Con ogni probabilità si rivedrà l'undici che era sceso in campo dall'inizio a Udine: riecco Bisseck per Pavard, Acerbi per De Vrij, Darmian per Dumfries, Frattesi per Zielinski, Dimarco per Carlos Augusto, Thuram per Taremi e Lautaro per Arnautovic. Tornano tra i convocati Palacios e Correa, fuori dalla lista Uefa. Restano indisponibili in due: Buchanan e Barella. Entrambi, però, dovrebbero rendersi arruolabili dopo la sosta.

QUI TORINO – Ci sono alcuni dubbi in casa granata per Vanoli che è squalificato (in panchina il vice Godinho). Adams, Ricci e Pedersen sono in vantaggio su Sanabria, Linetty e Sosa. Milinkovic-Savic è recuperato e sarà regolarmente tra i pali. Migliora anche Vlasic, già in campo con la Lazio: il croato partirà dalla panchina. Indisponibili Ilkhan, Schuurs, Ciammaglichella e Njie.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Asllani, Zielinski, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Buchanan, Barella.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Adams, Zapata.

Panchina: Paleari, Donnarumma, Maripan, Bayeye, Balcot, Walukiewicz, Dembelé, Sosa, Linetty, Gineitis, Vlasic, Karamoh, Sanabria.

Allenatore: Godinho (Vanoli squalificato).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ilkhan, Schuurs, Ciammaglichella, Njie.

ARBITRO: Marcenaro.

Assistenti: Giallatini e Bercigli.

Quarto ufficiale: Colombo.

Var: Abisso (Aureliano).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!