"¡Cagón! ¡Es un cagón el chileno!". È questa la frase che Antoine Griezmann ha rivolto ad Alexis Sanchez durante la lotteria dei rigori di Atletico Madrid-Inter, che alla fine ha visto esultare gli spagnoli anche a causa dell'errore dal dischetto del cileno.

Come racconta Marca, però, una volta passata l'euforia il francese ha contattato il Niño Maravilla per porgere le sue scuse e spiegare il motivo che lo aveva portato a dire quelle parole, ovvero incoraggiare e caricare il compagno di squadra Oblak che aveva appena neutralizzato il penalty. Sanchez ha accettato le scuse del rivale.

"In questo senso non aveva dubbi che lo scopo di Griezmann non fosse altro che quello di incoraggiare Oblak, escludendo del tutto che fosse davvero convinto che Alexis non avesse la capacità di tirare il rigore", si legge. Motivo per cui Griez e Alexis hanno chiuso la questione come due uomini di calcio, bollando l'episodio come il classico episodio da campo.

