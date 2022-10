19' - Fontanarosa spazza la palla in corner per evitare guai peggiori dopo che Martini si era fatto saltare facilmente da Alarcon sulla corsia sinistra.

21' - Everest da scavare per l'Inter, che già qui al Breda si era trovata sotto di due gol contro il Bayern nel match d'esordio in Youth League poi concluso 2-2.

24' - Curatolo non riesce a girarsi in tempo in area, ma porta a casa un corner dopo il cross interessante di Pelamatti.

25' - Akomach dolorante a terra dopo aver perso un contrasto con Kamate, bravo a ripiegare per impedirgli di andare in porta col pallone.

28' - Owusu interviene in gioco pericoloso nel duello con Fort sotto gli occhi dell'arbitro che non può fare altro che ammonirlo. Il due dei catalani ha bisogno delle cure del suo staff medico, ora in campo.

31' - Nulla da dire sul lavoro delle due punte interiste, che si stanno sbattendo tanto in fase di non possesso. Qui Esposito si aggrappa all'avversario e commette fallo.

34' - Chivu ha visto abbastanza e ordina due cambi: Bonavita e Owusu lasciano il posto a Stankovic e Zefi, all'esordio assoluto in Under 19.

37' - Calligaris attento in questa circostanza: bravo il numero uno nerazzurro ad abbandnare la porta per anticipare fuori area Unai Hernandez.

38' - Altro errore tecnico di Andersen: il suo cross è una cannonata irraggiungibile per i compagni che si erano spinti in area di rigore.

42' - Inter lenta a contrattaccare, il Barcellona si è già rimesso in ordine. In più, arriva puntuale l'ennesimo errore tecnico.

43' - L'ultimo tocco è di Zefi, rimessa con le mani in zona difensiva per il Barcellona.

45' - CALCIO DI RIGORE PER IL BARCELLONA, FALLO DI STANTE CHE VIENE ESPULSO! Il due nerazzurro commette fallo da chiara occasione da rete, l'arbitro non può far altro che mandarlo in anticipo negli spogliatoi.

16.50 - Comincia male e finisce peggio il primo tempo della terza gara di Youth League dell'Inter Primavera, colpita dal Barcellona al 5' e al 20' dai blitz aerei dei due centrali difensivi Riad e Fernandez e poi mandata al tappeto in pieno recupero dal rigore del bomber Barberà, causato da Stante (espulso). I catalani dominano in lungo e in largo, con possesso palla autoritario e tecnica superiore evidenziando un gap impietoso con gli avversari, che ora devono pure giocare la seconda frazione con l'uomo in meno.

14' - Curatolo non arriva per una questione di centimetri sull'invito dalla destra di Kamate. L'Inter quantomeno prova a mettere la testa fuori dalla sua metà campo.

16.13 - Al Breda è arrivata anche Rita Guarino, coach di Inter Women.

13' - Chivu prova a telecomandare i suoi dalla panchina, capendo il momento dei suoi ragazzi dopo lo choc di questi primi minuti.

11' - Riad controlla con autorità l'inserimento in area di Curatolo, che cade a terra dopo aver perso l'equilibrio. L'arbitro, giustamente, assegna rimessa dal fondo.

11' - Tra le braccia di Calligaris il tiro a giro di Unai Hernandez

9' - IL BARCELLONA SI DIVORA IL RADDOPPIO CON BARBERA'! Incredibile errore del nove catalano che, da posizione privilegiata in area, spreca mandando largo davanti a Calligaris dopo il salvataggio di Stante.

8' - Andersen dissinnesca il tiro di Alarcon da fuori area. Ma il Barcellona prosegue nel suo dominio territoriale.

7' - CURATOLO VICINO AL PAREGGIO! Azione fotocopia rispetto all'1-1, l'epilogo è diverso: dopo il cross dalla bandierina, il colpo di testa del 20 nerazzurto sfila oltre il secondo palo.

5' - GOL DEL BARCELLONA, HA SEGNATO RIAD! Blitz aereo vincente del centrale catalano che taglia bene sul primo palo e infila la palla alle spalle di Calligaris con una poderosa incornata. Assist su calcio d'angolo di Unai Hernandez.

4' - Ancora Unai Hernandez, sempre dal perimetro: questa volta Calligaris deve intervenire allungando il tiro in corner.

3' - E' il Barcellona, come da copione, a fare possesso palla. L'Inter si difende ordinata con la linea difensiva a quattro elementi, contrariamente a quanto scritto in distinta.

2' - Unai Hernandez mastica il tiro dopo aver raccolto il rinvio incerto di Stante: palla a lato.

1' - E' il Barcellona, oggi con la maglia da trasferta grigia con croce blaugrana, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter con la divisa home a strisce neroblu.

16.00 - Fischio d'inizio allo stadio Breda, comincia in questo momento Inter-Barcellona di Youth League!

15.58 - Le due squadre posano per una foto come da rituale Uefa con il vessillo 'respect'.

15.57 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

15.56 - Ecco i 22 protagonisti che, sulle note dell'inno della Youth League, fanno capolino sul campo di gioco dello stadio Breda preceduti dalla terna arbitrale.

15.55 - La direzione arbitrale del match è stata affidata alla squadra olandese guidata da Sander van der Eijk, assistito da Bluemink e Roy de Nas. Quarto uomo sarà Alberto Santoro di Messina.

15.50 - Lo speaker annuncia le formazioni ufficiali, mentre continuano ad arrivare spettatori al Breda.

15.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Barcellona di Youth League, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

15.40 - Prosegue il riscaldamento delle due squadre: passaggi a coppie in casa Barcellona, l'Inter impegnata nel torello.

15.35 - La vittoria del Viktoria Plzen in casa del Bayern Monaco carica di ulteriore importanza in chiave qualificazione il doppio confronto in nove giorni tra Inter e Barcellona, verosimilmente le due squadre che si contenderanno primo e secondo posto del girone C.

15.30 - Il bilancio tra Inter e Barcellona è perfettamente in equilibrio nei quattro precedenti andati in scena nella storia della competizione: due le vittorie dei nerazzurri (3-0 all'Estadi Johan Cruyff e 2-0 a Sesto), altrettante quelle dei catalani (2-1 al Mini Estadi, 2-0 al Breda)

15.25 - Inter in campo da qualche minuto per il warm up. Adesso esce dagli spogliatoi anche il Barcellona.

15.20 - Sentimenti opposti in casa Barcellona, con il tecnico Oscar Lopez che ieri ha inquadrato così la sfida odierna dopo aver guidato l'allenamento dei suoi proprio sul campo del Breda: “Arriviamo bene, concentrati e ottimisti - le sue parole a Barça TV -. E' importante fare tre punti qui, contro un avversario che sappiamo essere difficile. L'Inter è una squadra che tenta di recuperare palla e andare diretta, con transizioni offensive veloci. Noi abbiamo la nostra idea di gioco, vogliamo controllare il possesso".

15.15 - Risultato a sorpresa nell'altra gara del girone: il Bayern Monaco si fa rimontare negli ultimi minuti di gara dal Viktoria Plzen e cade 2-1 (Scholze 69', 87' Kruta, 92' Paluska). Ora la classifica recita così: Barcellona e Inter 4, Viktoria Plzen 3, Bayern 2.

15.10 - Proprio l'attaccante classe 2005, a margine della gara, ha fotografato il momento non semplice vissuto dalla squadra, capace di conquistare appena un successo in otto uscite: "Purtroppo la partenza non è stata quella che avremmo voluto e che ci saremmo aspettati. Però le prestazioni non sono deludenti. Ci manca quel pizzico di cattiveria e fortuna in più nelle situazioni importanti. Ma sono convinto che non appena ci saremo sbloccati, andremo avanti tranquilli per la nostra strada".

15.05 - Il terzo punto in campionato l'Under 19 di Chivu l'ha fatto sabato mattina, rimontando l'Atalanta grazie a Francesco Pio Esposito, autore del suo primo gol nella categoria.

15.00 - Percorso nettamente diverso nei rispettivi tornei nazionali per le due formazioni: se la classifica dell'Inter piange (3 punti in 6 partite e 16esimo posto), quella del Barcellona è ottima in virtù della leadership condivisa a quota 10 con Saragozza ed Espanyol.

14.55 - Quattro punti in due partite conquistati in Europa dai nerazzurrini, reduci dalla vittoria esterna con il Viktoria Plzen, l'unica gioia piena stagionale, dopo il pareggio d'oro in rimonta strappato all'esordio con il Bayern Monaco. Il quale ha imposto un 3-3 pirotecnico al Barça, precedentemente in scioltezza con i cechi (3-0).

14.50 - Modulo inedito in questa stagione per Chivu che, anche alla luce delle assenze di Valentin Carboni, Nikola Iliev e Mattia Zanotti, decide di schierarsi a 3 in difesa adattando Martini nel ruolo di braccetto destro; completano la retroguardia Stante e Fontanarosa, confermato capitano. In mezzo rientra tra i titolari Andersen che va comporre la cerniera centrale con Bonavita e Kamate; ai loro lati Pelamatti, goleador in Repubblica Ceca, e Owusu. In attacco spazio a Esposito, che si è sbloccato con l'Atalanta, e Curatolo, decisivo col Bayern all'esordio.

14.45 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): Calligaris; Martini, Stante, Fontanarosa; Owusu, Andersen, Bonavita, Kamate, Pelamatti; Esposito, Curatolo. A disposizione: Basti, Stankovic, Zefi, Stabile, Di Maggio, Perin, Sarr. Allenatore: Cristian Chivu.

BARCELLONA (4-3-3): Astralaga; Fort, Fernandez, Riad, Valle; Garrido, Gerard Hernandez, Unai Hernandez; Akomach, Barberà, Alarcon. A disposizione: Nono, Vicens, Cantero, Dani Rodriguez, Yamal, Cuevas, Guiu Paz. Allenatore: Oscar Lopez.

14.42 - C'è un filo blaugrana che unisce tre delle ultime quattro edizioni della Youth League dell'Inter Primavera, che ha sempre dovuto fare i conti con il Barcellona per raggiungere gli ottavi di finale della competizione. Dopo i precedenti agrodolci delle stagioni 2018-19 e 2019-20, saranno ancora i catalani, avversari tra andata e ritorno in nove giorni, a misurare le ambizioni dei campioni d'Italia che arrivano alla sfida con in tasca quattro punti, appaiati proprio alla squadra di Oscar Lopez. Dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni, benvenuti a Inter-Barcellona, gara valida per la terza giornata del girone C di Youth League. Kick-off fissato alle ore 16.