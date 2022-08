8' - Entra in scena anche Jurgens, che però non riesce ad attaccare l'area di rigore dopo la solita iniziativa dello scatenato Ansah.

20' - Si sveglia l'Inter: giro palla veloce degli ospiti, con Kamate che apre per Perin: Passador deve metterci la mano per respingere il tiro in corner.

23' - Fontanarosa vede un varco che in realtà non c'è nella metà campo del Torino e consegna palla agli avversari con una fiondata imprecisa.

25' - Valentin Carboni lavora lontano dall'area di rigore torinista ma si intestardisce e finisce per perdere la palla. Arrabbiato con se stesso, la calcia via polemicamente contro i cartelloni pubblicitari. L'arbitro lo grazia, a termini di regolamento poteva starci il giallo.

6' - Gioco di prestigio sulla linea di fondo di Ansah che fa riapparire la palla alle spalle di Fontanarosa dopo averlo beffato con un tunnel ma poi crossa tra i guantoni di Botis.

5' - Entrataccia col piede a martello di Kamate su Ansah: il 14 interista diventa automaticamente il primo ammonito del match.

4' - Esposito e Iliev provano a mettere in difficoltà la prima costruzione del Torino con un pressing non convintissimo.

3' - Iliev pizzicato in offside sul lancio lungo di Andersen: si alza con puntualità la bandierina del guardalinee.

2' - Appoggio all'indietro così così di Valentin Carboni, il Torino riconquista il pallone ma solo per un attimo. Nuovo possesso Inter.

1' - E' il Torino, nella tenuta classica granata, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter per la terza volta di fila veste la seconda maglia bianca con la stampa del planisfero in colore light acqua.

16.29 - Fischio d'inizio al Piola, comincia in questo momento Torino-Inter Primavera!

16.28 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

16.27 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco dello stadio ''Silvio Piola'' preceduti dalla terna arbitrale.

16.20 - La direzione arbitrale del match è stata affidata a Claudio Petrella di Viterbo: gli assistenti sono Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Michele Decorato di Cosenza.

16.15 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Torino-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

16.10 - Come detto in precedenza, l'Inter non ha ancora centrato la vittoria nei primi 180' stagionali: dopo il passo falso all'esordio contro il Bologna, nel turno scorso è arrivato un 2-2 in rimonta imposto al Cagliari da Valentin Carboni.

16.05 - Dall'altra parte, Scurto affida l'attacco all'ex di turno Oliver Jurgens, grande protagonista in nerazzurro con sette gol nella stagione scorsa culminata con lo scudetto. L'estone è stato ceduto a titolo definitivo al Toro lo scorso 19 agosto.

16.00 - Esordio dal primo minuto con l'Under 19 per Francesco Pio Esposito, fratello di Sebastiano e Salvatore: completerà il reparto offensivo con i soliti Valentin Carboni, due gol in altrettante partite, e Iliev. Per il resto, Chivu conferma in blocco la squadra scesa in campo sabato al Breda contro il Cagliari. Zanotti, Guercio, Fontanarosa e Perin la linea a 4 davanti a Botis, protetta dal trio di centrocampo composto da Martin, Andersen e Kamate.

15.57 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

TORINO: 1 Passador; 4 Anton, 5 N'Guessan, 8 Gineitis, 11 Ansah, 15 Jurgens, 19 Antolini, 25 Dellavalle, 27 Dembele, 30 Weidmann, 31 Ruszel. A disposizione: 12 Hennaux, 22 Brezzo, 2 Gaj, 6 Rettore, 7 D'Agostino, 9 Caccavo, 10 Dell'Aquila, 16 Corona, 18 Vaiarelli, 23 Dalla Vecchia, 24 Savva, 26 Bura, 29 Njie. Allenatore: Giuseppe Scurto.

INTER: 1 Botis; 2 Zanotti, 6 Guercio, 3 Fontanarosa, 26 Perin; 7 Martini, 24 Andersen, 14 Kamate; 10 Carboni, 11 Iliev; 23 Esposito. A disposizione: 21 Calligaris, 32 Basti, 4 Stankovic, 8 Grygar, 13 Stabile, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 25 Biral, 27 Dervishi, 28 Stante, 30 Owusu, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti. Allenatore: Cristian Chivu.

15.55 - Un punto nelle prime due partite, peraltro ottenuto faticosamente in rimonta, non possono bastare all'Inter Primavera campione d'Italia, chiamata questo pomeriggio a centrare la prima vittoria stagionale al terzo tentativo. La missione non è delle più semplici visto che l'avversario da domare in casa sua è il Torino, a punteggio pieno grazie ai successi su Cagliari (1-0) e Atalanta (3-2 in pieno recupero). Dallo stadio Piola di Vercelli, benvenuti a Torino-Inter Primavera. Il kick-off è fissato per le 16.30.