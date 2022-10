32' - Cherubini, tutto solo in area, tenta la sforbiciata: palla respinta in corner.

38' - L'Inter ora ha l'autostima sottoterra, difficile pensare in una reazione a breve. Chivu dovrà mettere mano alla formazione, ma soprattutto dovrà lavorare sulla testa dei ragazzi come già successo contro il Bayern Monaco in Youth League.

40' - Fontanarosa non riesce ad evitare il corner dopo la respinta grondante di paura di Zanotti in area.

43' - Inter in tilt totale! Palla sanguinosa persa al limite dell'area da Bonavita, Calligaris interviene per rinviare ma calcia un avversario. Cartellino giallo per il portiere interista e punizione ghiotta per la squadra di Guidi.

46' - Duplice fischio di Filippo Giaccaglia, finisce qui il primo tempo di Roma-Inter Primavera! Due a zero il parziale all'intervallo per i giallorossi, in gol con Satriano e Cassano. Nerazzurri non pervenuti.

11.46 - Altro che reazione. A cinque giorni dall'umiliazione europea subita per mano del Barcellona, l'Inter Primavera non dà segni di vita a Trigoria, contro una Roma che, senza neanche affannarsi più di tanto, si ritrova in tasca il doppio vantaggio in virtù dell'uno-due pesantissimo assestato tra 29' e 32' da Satriano e Cassano, a punire la solita svagatezza difensiva di questo avvio di stagione. Risultato logico anche perché l'attacco fa scena muta, normale quando non puoi contare sulle due stelle, Valentin Carboni e Nikola Iliev, praticamente metà del fatturato di reti dei nerazzurri.

46' - Zefi e Di Maggio le novità per Chivu in questa ripresa. Fuori Kamate ed Esposito.

60' - LA ROMA RIALLUNGA, ARRIVA IL GOL DEL +2 DI SATRIANO! Basta un cross in area dalla sinistra per creare il caos nella retroguardia interista, sorpresa dal colpo di testa di Cherubini che spalanca le porte del 3-1 al numero 21.

65' - Altri cambi a centrocampo per Chivu: Martini e Grygar in campo al posto di Kamate e Bonavita.

27' - Cherubini inciampa nell'area interista, ma non c'è nulla. L'arbitro fa proseguire.

26' - Owusu, poco cercato fino a qui, rimbalza contro un avversario, non riuscendo a reggere l'urto. La palla sfila in fallo di fondo.

23' - Si è accesa improvvisamente la partita a livello di occasioni da gol: dopo la situazione favorevole ai nerazzurri con Kamate, i giallorossi hanno risposto con un doppio tentativo.

22' - DOPPIA OCCASIONE PER LA ROMA! Cherubini mette a sedere Zanotti con una finta, calcia ma trova l'opposizione di Calligaris. La palla danza in area, arriva Cassano che calcia a colpo sicuro ma senza fare i conti con Fontanarosa, prodigioso nel salvare sulla linea.

21' - Faticanti cincischia con la palla tra i piedi ai bordi dell'area interista, irrompe Satriano che viene anticipato prima di abbozzare un tiro verso la porta.

19' - KAMATE PERICOLOSO! Ora l'Inter arriva con continuità e tanti uomini nella trequarti romanista, qui sfruttando ancora la corsa di Curatolo che, dopo aver tenuto botta, riesce a servire a rimorchio il centrocampista, il cui tiro in controbalzo si alza sopra la traversa.

17' - Non vale la fuga verso la porta di Curatolo, pizzicato in offside sul tocco smarcante di Andersen, prima bravo a vincere un duello a centrocampo.

16' - Nessuna occasione da gol da annotare sul taccuino fin qui, resiste lo 0-0 a Trigoria.

15' - Lo schema romanista disegnato da corner non porta i dividendi sperati dalla squadra di Guidi: il filtrante in area viene raccolto con facilità da Calligaris.

14' - Ristabilita la parità numerica: Fontanarosa di nuovo in campo.

14' - Fontanarosa si rialza e, anche se vistosamente claudicante, dovrebbe essere in grado di proseguire la sua partita.

12' - Fontanarosa travolto da Louakima: si riparte con un calcio di punizione in favore dell'Inter. Ma prima servono le cure mediche per il centrale nerazzurro: l'arbitro ferma il gioco e autorizza l'ingresso in campo dello staff medico.

11' - Guercio regala palla a Cherubini, che non la tratta come dovrebbe sulla trequarti interista. Diversi errori tecnici fin qui, dettati da un'intensità comunque buona per questa categoria.

9' - Esposito non riesce a difendere la palla che gli era stata consegnata da Curatolo dopo un'ottima conduzione sulla fascia sinistra.

8' - Finisce in mezzo agli alberi dietro alla porta di Calligaris il tentativo di Pagano, non proprio accurato, su punizione.

7' - Zanotti è bravo a fermare Cassano, poi però sgambetta Cherubini che lo aveva battuto sul tempo. Punizione interessante per la Roma, dal lato corto dell'area di rigore interista.

5' - Non c'è anima nerazzurra nell'area romanista che possa sfruttare l'ottimo scarico all'indietro di Andersen, ottimo nella conduzione palla fino alla linea di fondo. Gli ospiti sono partiti con buon piglio.

3' - Curatolo spara dal limite dell'area: palla che finisce fuori, dal lato opposto in cui è seduto José Mourinho. Spettatore d'eccezione oggi a bordocampo all'Agostino Di Bartolomei di Trigoria

2' - Conquista metri l'Inter grazie a una rimessa con le mani in zona offensiva. Sprecata in malo modo.

1' - E' l'Inter, oggi in maglia bianca con la stampa del planisfero in colore light acqua, a muovere il primo pallone del match. Roma con la terza maglia nera con inserti fucsia e grigi.

11.00 - Fischio d'inizio a Trigoria, comincia in questo momento Roma-Inter Primavera!

10.58 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

10.57 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo 'Agostino Di Bartolomei' di Trigoria sulle note dell'inno romanista, preceduti dalla terna arbitrale.

10.56 - Giocatori pronti a entrare su campo di gioco, si attende solo l'ok dell'arbitro.

10.50 - La direzione arbitrale del match è stata affidata a Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi, i suoi assistenti sono Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Fabio Dell'Arciprete di Vasto.

10.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Roma-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.40 - Decisamente più in salute la Roma di Guidi, sesta in classifica a quota 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e un solo ko (contro il Bologna, in casa, alla seconda giornata).

10.35 - In campionato, peraltro, i tre ko sono arrivati tutti lontano dal Breda, contro Bologna, Torino e Lecce.

10.30 - Martedì, come anticipato nella presentazione del match, è arrivata la quarta sconfitta in nove uscite per i nerazzurri: uno score certamente non all'altezza di chi porta sul petto lo scudetto. Se in Europa il discorso qualificazione, anche attraverso i playoff è apertissimo, tra i confini nazionali occorre invertire decisamente il trend negativo e muovere una classifica che ora recita appena 3 punti conquistati in 6 partite.

10.25 - Nella distinta, impossibile non notare l'assenza ormai scontata di Valentin Carboni, ma anche quella di Nikola Iliev, mai a disposizione dopo gli impegni con la nazionale bulgara.

10.20 - Chivu ritrova Zanotti dopo il prestito in prima squadra e lo schiera subito da titolare nella linea difensiva a 4 davanti a Calligaris completata da Fontanarosa, Guercio e Perin. In mezzo al campo, i centimetri e i muscoli di Andersen e Kamate si mettono ai lati di Bonavita che avrà il ruolo di play; in attacco, Curatolo, dopo la convocazione di Inzaghi a Reggio Emilia, compone il tridente assieme a Owusu ed Esposito.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

10.17 - ROMA: Baldi, Foubert-Jacquemin, Chesti, Cherubino, Pagano, Cassano, Oliveiras, Faticanti, Satriano, Louakima, Tahirovic. A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Ivkovic, Vetkal, Pisilli, Padula, Pellegrini, Koffi, D'Alessio, Majchrzak, Ruggiero, Falasca, Ciuferri, Graziani, Joao Costa. Allenatore: Federic Guidi.

INTER: Calligaris; Zanotti, Guercio, Fontanarosa, Perin; Andersen, Bonavita, Kamate; Curatolo, Esposito, Owusu. A disposizione: Basti, Delvecchio, Martini, Grygar, Stabile, Di Maggio, Sarr, Biral, Stante, Di Pentima, Pelamatti, Zefi. Allenatore: Cristian Chivu.

10.15 - Scocca alle 11 di oggi l'ora del riscatto dell'Inter Primavera, che deve rialzare la testa dopo la figuraccia europea contro il Barcellona in Youth League di martedì (6-1 tennistico al Breda) e regalarsi la prima vittoria in campionato. Sì, perché i campioni d'Italia ritrovano la Roma a quattro mesi dalla magica notte scudetto del Mapei Stadium da terzultimi della classe, fermi a tre punti in sei gare. Dal campo 'Agostino Di Bartolomei' di Trigoria, benvenuti a Roma-Inter Primavera.