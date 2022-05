INTER-MILAN 0-1

Un gran bel Milan e un'Inter deludente. Questo in estrema sintesi il primo tempo del derby Primavera, che vede i rossoneri in vantaggio con merito alla pausa. A decidere per il momento è la rete di Nasti, che salta Cortinovis e Hoti e beffa Botis al minuto 17. Dall'altra parte i nerazzurri creano troppo poco per opporsi allo svantaggio, la migliore opportunità è un colpo di testa di Jurgens fuori di poco. Per il resto della prima frazione, l'organizzazione tattica dei rossoneri impedisce all'attacco nerazzurro di rendersi efficace dalle parti di Desplanches. Anzi, è il Milan a sfiorare il raddoppio ancora con Nasti (diagonale a lato) e Foglio (bella respinta di Botis). Chivu dovrà inventare delle contromisure se vorrà dare una sterzata a un pomeriggio di grande difficoltà per i suoi ragazzi.

45' - Si conclude senza recupero il primo tempo.

40' - Desplanches legge bene il cross da fermo di Peschetola e blocca.

39' - Peschetola nasconde il pallone a Bozzolan che lo stende e viene ammonito.

37' - Errore di Fabbian che mette in moto in area Lazetic, l'azione prosegue con il sinistro ravvicinato di Foglio e bella respinta di Botis!

36' - Buon inserimento di Gala che da fuori area calcia con il sinistro ma trova le mani sicure di Botis a neutralizzarne le aspettative.

29' - Ancora un brivido per Botis, che vede sfilare a fondo campo il diagonale di Nasti da dentro l'area di rigore!

27' - Stavolta Bosisio non se la cava: ammonizione per cistosa trattenuta a Zuberek che gli stava andando via a centrocampo.

23' - Carboni salta secco Bosisio a centrocampo e viene sgambettato, l'arbitro grazia dall'ammonizione il rossonero.

21' - Jurgens di testa manda di pochissimo a lato sul bel cross da destra di Silvestro!

17' - Gol del Milan con Nasti: l'attaccante supera Cortinovis e Hoti e poi si presenta davanti a Botis fulminandolo con un sinistro chirurgico!