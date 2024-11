Parte bene la squadra di Zanchetta che gestisce con calma i primi minuti di gioco, salvo lasciarsi sorprendere al quarto d’ora dagli ospiti che costruiscono un’ottima azione finalizzata da Coveri che supera la difesa di casa e Calligaris e sottoscrive la rete del vantaggio. I nerazzurri non ci stanno e dopo dieci minuti rimettono in pari il risultato grazie ad un ispirato Zouin, oggi in versione super. Il 25 meneghino è senza dubbio il migliore dei padroni di casa in questa prima frazione di gioco: trova il pari con un tiro dalla distanza che sorprende un goffo Veliaj, che poi trema altre due volte prima di inchinarsi alla spettacolare conclusione volante su assist di De Pieri: gol che ribalta il match già prima dell'intervallo

LIVE

INTER-CESENA 2-1

(Coveri 14', Zouin 24', 38')

45' - Con tre secondi di anticipo Iannello decreta la fine del primo tempo: Inter al riposo in vantaggio per 2-1 sul Cesena.

45' - Altro brivido per la squadra di casa sul finale con una buona azione orchestrata dagli ospiti, ma Calligaris c'è e blocca in presa alta.

43' - Ottima azione del Cesena che non si lascia spaventare dal vantaggio della squadra di casa e torna pericoloso in zona Calligaris con Perini di testa. Ma stavolta il portiere nerazzurro non si lascia sorprendere e blocca facile.

IL GOL DI ZOUIN: Splendida giocata dell'attaccante classe 2005 che arriva sul cross di De Pieri e si inventa un colpo acrobatico che inganna Veliaj e si insacca in porta. Giornata da ricordare per il ragazzo con la maglia 25 alla seconda da titolare con l'Under 20.

38'- GOL GOL GOOOOLLL DELL'INTEEERRR!! CAPOLAVORO DI ZOUIN!!

35'- Ancora Zouin, ancora un gran cross dalla sinistra alla ricerca di Lavelli che però non arriva: pallone che sfila fuori.

34’ - Calcio d’angolo interessante per l’Inter: ancora pericoloso Zouin che con un cross morbido insidia Veliaj che non si lascia però sorprendere e spazza in corner.

32' - Secondo giallo del match per Dolce: il 31 ospite stende De Pieri e Iannello ammonisce giustamente.

27' - Buonissima occasione per l'Inter che si avvicina al pareggio con un gran cross di Aidoo, sul quale però non arriva Zanchetta: palla che sfila sul fondo e vantaggio sfiorato soltanto.

IL GOL DI ZOUIN: Grossa macchia sulla giornata per il portiere del Cesena Veliaj che si fa sorprendere dal tiro appena fuori area dell'italo-marocchino sul quale si propone con un goffo intervento che spedisce il pallone in rete

24' - GOL GOL GOOOOLLL DELL'INTEERRR!!! LA PAREGGIA ZOUIN!!!

21' - Primo ammonito del match: giallo estratto ai danni di Ghinelli dopo un fallo su Aidoo.

20' - La difesa riesce a murare un tiro ancora di Coveri ma poi riconsegna palla al Cesena.

19' - Zouin interviene deciso su Manetti, l'arbitro fischia poi interviene a rimettere un po' di ordine.

16' - Pasticcio di Castorri che lascia il pallone al suo portiere non ravvedendosi però dell'arrivo di Venturini che va all'assalto. Il Cesena si salva in corner.

GOL DI COVERI: Gol sbagliato, gol subito e il Cesena riparte veloce verso Calligaris e con un'ottima azione Coveri supera difesa e portiere nerazzurri sottoscrivendo la rete del vantaggio per gli ospiti.

14' - GOL DEL CESENA.

13' - Primo corner a favore della squadra di casa: dalla bandierina va Zanchetta che mette un cross morbido in mezzo all'area di rigore dove trova Lavelli, ma senza impensierire Veliaj che blocca facile.

11' - Si fa sentire il ritorno di Giacomo De Pieri che mette ordine al limite dell'area, orchestra un buon pallone innescando un'azione che porta al gol del vantaggio dell'Inter firmato da Lavelli a due passi dopo un batti e ribatti in area, ma c'è un offside e il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Lavelli

7' - Fase di studio per entrambe le squadre con i nerazzurri che manovrano il pallone con intelligenza e calma.

1' - Parte Inter-Cesena.

13.00 - È l'Inter a battere il primo pallone.

________________

Momento molto positivo per l'Inter Primavera di Andrea Zanchetta, reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato e Youth League e soprattutto dal significativo 2-0 imposto a domicilio alla Fiorentina. Oggi al Konami Centre arriva il Cesena di Nicola Campedelli, 16esimo in classifica con appena 11 punti in 11 giornate ma imbattuto nelle ultime cinque, Coppa Italia compresa. Si tratta comunque di una ghiotta occasione per i giovani nerazzurri, che rientrano nel gruppone di testa composto da 6 squadre in appena un punto.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 8 Zarate; 25 Zouin, 9 Lavelli, 30 De Pieri.

A disposizione: 12 Taho, 21 Zamarian, 3 Cocchi, 6 Maye, 10 Quieto, 11 Spinaccè, 13 Kangasniemi, 19 Della Mora, 22 Tigani, 28 Romano, 33 Cerpelletti. Allenatore: Andrea Zanchetta.

CESENA (3-5-2): 1 Veliaj; 19 Pitti, 31 Dolce, 5 Valentini; 21 Manetti, 8 Castorri, 6 Ghinelli, 24 Zamagni, 18 Domeniconi; 10 Coveri, 9 Perini.

A disposizione: 12 Montalti, 35 Giunti, 4 Campedelli, 7 Tampieri, 11 Tosku, 14 Ronchetti, 17 Arpino, 23 Valmori, 29 Gallea Beidi, 30 Cavaliere, 32 Abbondanza.

Allenatore: Nicola Campedelli

Arbitro: Iannello

Assistenti: Schirinzi-Galasso

