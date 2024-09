Dopo la bella e convincente vittoria ottenuta in casa del Manchester City di pari età in Youth League, l'Inter di Andrea Zanchetta torna in campionato e lo fa ospitando i cugini del Milan. Dopo due successi e due pari inanellati finora, la squadra di casa affronterà i cugini rossoneri, terzi in classifica con 9 punti, due in più dell'Inter, conquistati in tre vittorie e un ko incassato con il Genoa. Tra poco squadre in campo per il match valido per la 5ª giornata di campionato, in programma alle 11.00 al KONAMI Youth Development Centre. Di seguito le formazioni ufficiali.

Inter-Milan 0-2

Dutu 17', Ibrahimovic 29'.

29' - Raddoppio del Milan con Ibrahimovic che approfitta della dormita di Aidoo e dalla sinistra spara un siluro imprendibile per Calligaris.

23' - È ancora il Milan a rendersi pericoloso, con Turco che svetta di testa su un cross dalla sinistra, ma il tiro è di facile presa per Calligaris.

17' - Gol sbagliato, gol subito e sul corner dei rossoneri, gli ospiti passano in vantaggio, nel momento migliore dell'Inter, con Matteo Dutu. Il 13 di Guidi svetta di testa su corner e punisce la marcatura troppo soft di Motta bucando Calligaris

16' - Gol annullato a Motta! Sul corner di Berenbruch, Zarate calcia trovando una respinta, l'esterno si avventa sul pallone e lo ribadisce in porta ma l'arbitro ferma tutto per offside.

15' - Clamorosa parata di Longoni che chiude la porta a Spinaccè che in spaccata prova la conclusione a rete sul cross di Motta. L'estremo del Milan mette la mano e devia in corner.

14' - Ancora De Pieri prova a rendersi pericoloso sul calcio d'angolo battuto da Berenbruch. Colpo di testa che però è troppo debole e non impensierisce il portiere rossonero Longoni.

11' - Tiro di controbalzo di De Pieri sulla ripartenza nerazzurra, conclusione che non inquadra la porta.

10' - I nerazzurri intanto tornano in possesso del pallone e si spingono in avanti alla ricerca di Spinaccé che non riesce a girarsi, consegnando il pallone agli avversari.

9’ - Corner per il Milan con la chiusura di Alexiou che mura il tentativo di incursione del duo Bonomi-Magni. Ma dalla bandierina Paloschi salta bene per tempistica ma colpisce male mandando a lato.

5' - Prova a costruire in avanti il Milan da destra con Turco, ma Motta sventa il pericolo.

3' - Fase di studio per entrambe le squadre, con l'Inter che tenta di proporsi in avanti, ma si alza la bandierina. Gioco che riparte da Longoni.

1' - Fischio d'inizio, è il Milan a battere il primo pallone di queto Derby U20.

11.00 - Osservato il minuto di silenzio per ricordare Totò Schillaci.

10.59 - Le squadre entrano in campo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta; 8 Zarate, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 18 Mosconi.

A disposizione: 21 Zamarian, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 6 Maye, 9 Lavelli, 16 Venturini, 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 27 Pinotti, 28 Romano, 29 Topalovic.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Milan (4-3-3): 12 Longoni; 2 Bakuone, 13 Dutu, 6 Paloschi, 98 Magni; 8 Sala, 74 Stalmach, 34 Comotto; 30 Bonomi, 20 Turco, 11 Ibrahimovic.

A disposizione: 1 Colzani, 3 Nissen, 4 Mancioppi, 5 Perin, 7 Perrucci, 15 Parmiggiani, 25 Ossola, 29 Perera, 33 Colombo, 71 Siman, 99 Scotti. Allenatore: Federico Guidi

Arbitro: De Angeli Assistenti: Morea, Tesi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!