Nelle prossime ore, dovrebbe concretizzarsi il trasferimento di Martin Satriano al Lens, L'attaccante uruguaiano, da ieri in città per le visite mediche, è sul punto di lasciare l'Inter in prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto automatico a 5 milioni di euro più 1 di bonus, in caso di salvezza de Les Sang et Or. Lo riporta L'Équipe, aggiungendo un particolare non di poco conto circa l'affare: l'ex Brest, infatti, è particolarmente apprezzato dal proprietario del club transalpino Joseph Oughourlian.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!