Steven Zhang vuole vedere l'Inter a Istanbul e per questo motivo sta pensando di versare sul conto in banca dei protagonisti un premio in caso di qualificazione per la finale di Champions League. A raccontare la nuova idea del presidente nerazzurro è La Gazzetta dello Sport, che parla di cinquantamila euro a testa per i giocatori e lo staff tecnico in caso di passaggio del turno nell'Euroderby contro il Milan.

Si tratta di "circa due milioni di euro complessivi, più o meno la stessa cifra già versata per i passaggi del turno con il Porto e con il Benfica - ricorda la rosea -. Il presidente non si è mai risparmiato in questo senso. Ed è pronto a fare lo stesso in caso di successo contro il Milan, peraltro società con la quale adesso si è allontanato sotto ogni punto di vista, la costruzione del nuovo stadio. Zhang si muove, dunque, oltre ai vari premi individuali già inseriti nei singoli contratti dei calciatori". La finale di Champions sarebbe la sesta raggiunta sotto la gestione del delfino di Suning, la seconda europea dopo quella in Europa League con Conte.

L'obiettivo principale resta comunque il quarto posto in campionato. Un concetto che Zhang ha ribadito a tutti anche nelle ultime ore, compreso Simone Inzaghi. "E sarà bene ricordarselo più avanti, nella valutazione complessiva della stagione. Anche quando ci sarà da prendere una decisione relativa al futuro di Inzaghi: non è un mistero che la società si sia già mossa per sondare altre piste, per la panchina", conclude il quotidiano.

