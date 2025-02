Due nodi da sciogliere in vista del Genoa: la situazione di Thuram e il rischio squalifica per i diffidati. Lo spiega stamattina la Gazzetta dello Sport. Dopo il Genoa, oltre alla Coppa Italia con la Lazio martedì 25, c'è il Napoli: ovvio che Inzaghi farà valutazioni anche in previsione del triplo impegno, soprattutto considerando la supersfida del Maradona.

E allora la caviglia ancora dolorante di Thuram verrà gestita dallo staff medico con l’obiettivo di esserci a Napoli, anche a costo di prendersi un turno di riposo contro il Genoa senza neanche andare in panchina - si legge -. Il francese è stato rimesso in piedi un po’ troppo in fretta per il derby d’Italia e, quando è stato chiamato per entrare nel secondo tempo, si è visto come non fosse sciolgo nei movimenti. Inzaghi avrà grande bisogno del francese da qui a fine stagione e allora non si esclude la sua non convocazione per il Grifone.

Occhio anche ai diffidati, che sono Barella, Bastoni e Mkhitaryan. I guai fisici di Carlos Augusto (contusione a un polpaccio) riducono le possibilità di salvaguardare il difensore contro il Genoa (ma sul centro-sinistra Inzaghi potrebbe adattare Bisseck, Darmian o Acerbi). Per le due mezzali, invece, le alternative si chiamano Frattesi e Zielinski, col polacco che però sta tornando utile in regia visto il momento non idilliaco di Calhanoglu.