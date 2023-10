Mehdi Taremi è un nome che scalda parecchio la dirigenza interista in vista del mercato di gennaio. Dopo la nostra esclusiva odierna (RILEGGI QUI), anche la Gazzetta dello Sport rilancia parlando di pista aperta anche per l'estate, quando Taremi si libererà dal vincolo contrattuale con il Porto: "L’Inter ha accelerato i lavori, anche per mettere all’angolo la concorrenza: soprattutto quella dei condomini di San Siro che, però, al momento appaiono freddi dopo la clamorosa rottura sullo striscione del traguardo", si legge sulla Rosea online che pone anche degli interrogativi: "A gennaio il Porto cosa chiederà per privarsene dopo aver preteso circa 20 milioni dal Milan in estate? Farà uno sconto o terrà duro? E il giocatore farà pressione per andar via subito? In viale della Liberazione sanno bene che non è più il caso di rincorrere aste. Ad ogni modo il Decreto Crescita è sempre un prezioso alleato per attutire (o meglio, quasi dimezzare) il costo dell’ingaggio del giocatore. E questa prospettiva rende in ogni caso attraente la questione". Altro alleato del club nerazzurro, il posto da extracomunitario ancora libero in rosa. In prospettiva estate, invece, il jolly sarebbe rappresentato dal passaporto portoghese che potrebbe ottenere nei prossimi mesi.

Qualora invece l'Inter decidesse di agire immediatamente per regalare a Simone Inzaghi un nuovo attaccante per la seconda parte di stagione, allora riecco la pista Armando Broja, il ragazzo di origini albanesi del Chelsea che dopo i tormenti dell'infortunio al ginocchio sta marciando verso la forma ottimale. La società londinese è disposta a cederlo in prestito per dargli la possibilità di maturare importanti esperienze, anche se per il momento resta l'iraniano il primo nome della lista di Piero Ausilio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!