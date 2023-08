Affare fatto: Benjamin Pavard è un giocatore dell’Inter. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi in merito: "È servito l’ok del presidente Steven Zhang, arrivato nella giornata di ieri, per il rilancio definitivo che ha messo d’accordo la società nerazzurra e il Bayern - si legge -. Trenta milioni di euro più altri due di bonus legati agli obiettivi di squadra, non garantiti: questi i termini della trattativa, chiusa nei tempi e nei modi previsti". Nel frattempo, il Bayern pare aver individuato in Geertruida del Feyenoord il sostituto del francese.

"Pavard aspetta solo il via libera per sbarcare a Milano, per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Il francese è atteso in città domani, al più tardi giovedì, per unirsi ai suoi nuovi compagni. Il suo sì all’Inter l’ha già dato da tempo: contratto pronto di cinque anni, ingaggio da 4 milioni netti a stagione, per il quale la società nerazzurra beneficerà ovviamente del Decreto Crescita". E così l'erede di Skriniar è pronto per Inzaghi.