Il futuro di Samuele Mulattieri è ancora tutto da scrivere (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). E oggi anche la Gazzetta dello Sport sottolinea l'esplosione dell'attaccante di casa Inter con la maglia del Frosinone: già 6 i gol in Serie B per lui. "Per la gioia dell’Inter che può riscattarlo per 4,5 milioni di euro. In estate il d.s. dei laziali Guido Angelozzi ha vinto una forte concorrenza per averlo in prestito e ora ne vede i frutti - si legge -. Samuele, a soli 22 anni, ha tanti estimatori in Serie A. Rimarrà a Frosinone o avrà chiamate di maggior prestigio? Intanto la quotazione è quantomeno raddoppiata perché sa mettersi in luce anche per gli assist".