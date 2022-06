Ore caldissime in casa Inter sul fronte Romelu Lukaku . Come spiegato ieri sera, il ritorno del belga a Milano è diventato molto più probabile rispetto a qualche ora fa ( RILEGGI QUI ), anche se per rivedere Big Rom in nerazzurro resta ancora molto lavoro da fare.

Anche la Gazzetta dello Sport ne parla stamattina sul giornale, sottolineando come ora il nuovo matrimonio sia diventato una concreta possibilità. Secondo la rosea, il belga ha già parlato sia con Tuchel che con il nuovo proprietario Boehly, confermando loro la ferma volontà di tornare all'Inter. Al contempo, il Chelsea avrebbe messo nel mirino Denzel Dumfries. "Nella teoria sarebbero due operazioni, quella di Rom in uscita e di Dumfries in entrata, del tutto separate, ma nella pratica corrono su binari paralleli. E proprio qui, in questo snodo, le parti in commedia sono ferme: l’immobilità, però, è solo apparente perché dietro le quinte i telefoni squillano e parecchio", si legge.

Inter decisa a fare un passo verso il prestito oneroso, ma chiaramente non alle cifre iniziali (24 milioni l'ammortamento del belga per gli inglesi). Mentre Dumfries viene valutato molto più dei 25 milioni ritenuti congrui dai Blues. Prossima settimana decisiva. Grazie all'assist del Decreto Crescita, l’Inter può concedere 7 milioni netti al belga, poco più di 10 lordi. "Sarà per questo snodo fiscale o per l’interesse di Tuchel per Dumfries, ma qualcosa sembra muoversi per davvero", spiega la rosea.