L'Inter punta con decisione su Mehdi Taremi. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono tornati forti sull'iraniano e vorrebbero portarlo a Milano già a gennaio, ma serve l'assiste dello... Shakhtar Donetsk. Il motivo? Semplice: con il Porto fuori dalla Champions, l'addio all'iraniano a gennaio sarebbe molto più semplice. Viceversa, resterebbe un'opzione a zero per l'estate.

"L’Inter può forzare la mano, può appoggiarsi sulla volontà del giocatore - si legge -. Taremi ha scelto di non rinnovare con il Porto e non c’è all’orizzonte nulla che faccia pensare a una sua decisione diversa. Ma allo stesso tempo l’attaccante vorrebbe chiudere la stagione in Portogallo, per poi scegliere con più calma l’ultimo contratto importante della sua carriera, considerato che l’estate prossima compirà 32 anni. Salutare prima del previsto il palcoscenico Champions, però, lo spingerebbe a considerare concretamente l’ipotesi di un addio a gennaio. E, dal canto suo, il club portoghese non opporrebbe troppa resistenza, anche nell’idea di incassare soldi evitando di lasciar andare via il giocatore a titolo gratuito".

Sotto osservazione ci sono Sanchez e Arnautovic, finora non esattamente fruttuosi per motivi diversi: il cileno arrivava da un'estate senza allenamenti (solo sedute singole), mentre l'austriaco si è subito fatto male. E allora l'Inter vuole investire in attacco a gennaio, con Taremi che è il nome più caldo. L'iraniano piace da sempre ad Ausilio e il fatto di andare a scadenza non è altro che un dettaglio in più a favore della sua candidatura per vestire il nerazzurro. "Taremi sarebbe il completamento ideale del reparto, in grado di far coppia sia con Thuram sia con Lautaro. Il club nerazzurro e Inzaghi hanno una priorità: evitare che la ThuLa arrivi con le ruote sgonfie più avanti, nel 2024, nelle settimane e nei mesi in cui si deciderà la stagione", spiega la rosea.