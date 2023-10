L'Inter si è inserita prepotentemente nella corsa a Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli non ha rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la dirigenza nerazzurra l'ha messo nel mirino come potenziale colpo a costo zero. Questo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ricordando che il polacco la scorsa estate ha respinto una ricca offerta dell'Al Ahli ed è corteggiato anche dalla Juventus e da altri top club stranieri.

Agli amici, precisa ancora la rosea nel suo pezzo, Zielinski avrebbe detto di voler restare: il problema è che l'intesa raggiunta con il Napoli per il prolungamento del contratto fino al 2026 (a una cifra inferiore, ovvero 2,5 milioni più bonus rispetto agli attuali 3,5 milioni) non è stata mai formalizzata con il nero su bianco. La Juve può essere interessata al giocatore già per gennaio, mentre l'Inter ci pensa per la prossima annata.

