Ufficializzato l'approdo di Oaktree alla proprietà dell'Inter, arriva anche il tempo di pensare a come preparare la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport, oltre a rimarcare che con l'uscita di scena di Steven Zhang potrebbe saltare la tournée di Chengdu annunciata dallo stesso Zhang nelle scorse settimane, che prevedeva anche due amichevoli con Atletico Madrid e Paris Saint-Germain, all’inizio della prossima settimana è atteso un incontro in cui l'allenatore Simone Inzaghi e i dirigenti faranno il punto della situazione. È atteso un vertice di programmazione, che sarà importante anche in ottica mercato.

