Il nodo Skriniar non è ancora sciolto e Inzaghi non può esser tranquillo. Questo quanto stabilisce la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Agli spunti di riflessione offerti dalle amichevoli, infatti, per il tecnico nerazzurro si continuano ad aggiungere anche le insidie del mercato aperto ben oltre l'inizio del campionato. "Il Chelsea sembra essersi indirizzato altrove, ma da Parigi assicurano che il Psg farà un rilancio e la stessa società nerazzurra non esclude questa eventualità - si legge -. Anzi, c’è chi avrebbe già avvertito l’Inter della possibilità di un nuovo affondo francese. Che cosa accadrà allora? Come si comporterà la proprietà di fronte a un’offerta che, eventualmente, sarà inferiore ai 70 milioni richiesti? È ovvio che la partenza di Skriniar sarebbe uno sconvolgimento tecnico non accettabile, per Inzaghi. Per di più adesso, che Bremer è finito altrove e che per Milenkovic l’Inter si è chiamata fuori, avvertendo l’agente Ramadani". Insomma, dire addio allo slovacco adesso sarebbe un disastro.