L'Inter ha solo voglia di correre, sudare e vincere. Come evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport, ieri Simone Inzaghi ha battuto su un tasto specifico con i suoi: bisogna battere la Roma per dare ancora più valore alla vittoria contro la Juventus, noin vanificando il vantaggio preso sulla squadra di Allegri.

C'è un rischio di un calo di tensione dietro l'angolo, ma sotto questo aspetto la squadra sembra aver assimilato la lezione dello scorso anno. E su questo sta lavorando Inzaghi. Col ritorno della Champions League e il recupero con l'Atalanta si tornerà a far ricorso alle rotazioni, ma ora non è il momento di cambiare: a Roma andranno in campo gli stessi visti contro la Juventus. Contro la Salernitana si cominceranno a fare ragionamenti anche in chiave Atletico, ma i dati fisici in possesso dello staff dicono che i giocatori sono in grande condizione.

L'Inter sta bene di gambe e di testa, negli scontri diretti ha battuto almeno una volta tutte le prime otto della classifica e non ha mai perso. Resta soltanto da tenere tutti sulla corda, evitando il calo avuto due anni fa che portò alla rimonta del Milan. All'Inter sono tutti convinti che il finale sarà diverso per vari motivi: maggior capacità di gestire i momenti, alternative più solide, maggiore consapevolezza e aggiunta di giocatori di esperienza internazionale come Sommer e Pavard.