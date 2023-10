Possono iniziare in casa Inter le manovre per il mercato di gennaio, in modo particolare per quel che concerne il settore offensivo dopo la decisione di non intervenire pescando tra gli svincolati dopo l'infortunio di Marko Arnautovic. Anche perché Simone Inzaghi ha fiducia di poter nuovamente avere a disposizione l'austriaco almeno prima della sosta di novembre. Ma la Gazzetta dello Sport avanza l'interrogativo in vista della sessione invernale: saranno sufficienti i giocatori a disposizione per affrontare l'intera stagione o a gennaio ci sarà bisogno di un puntello?

In questo senso, scrive la Rosea, il mercato in questo momento propone come possibile rinforzo Mehdi Taremi, in scadenza di contratto col Porto e reduce da una trattativa andata a monte col Milan. "Il Porto deciderà di monetizzare la partenza a gennaio per non perderlo a zero? Ma soprattutto l'Inter avrà i soldi per andare a ingaggiarlo e per aggiungere alla rosa un ingaggio importante di un altro ultra trentenne che peraltro sarà impegnato in coppa d'Asia (12 gennaio - 10 febbraio)?", si legge. Ma si ragiona anche in prospettiva futura: l'elemento che viene seguito e sul quale l'Inter punterebbe a occhi chiusi se avesse le disponibilità economiche è il bomber del Feyenoord Santiago Gimenez, anche se a rendere difficoltosa la trattativa è la richiesta economica prevedibilmente alta degli olandesi per il loro gioiello messicano. Anche Nikola Krstovic del Lecce è monitorato, ma a gennaio è complicato pensare che il club salentino lo lasci andare.

