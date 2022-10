"Brand Finance, società di consulenza di riferimento nella valutazione dei marchi, nella sua classifica 2022 relativa al calcio europeo ha piazzato l’Inter al 14° posto (valore 495 milioni di euro), tre posizioni al di sopra del Milan (269). Se non è tutto, è molto. Molto per spiegare la cifra al di sotto della quale non è possibile immaginare una vendita dell’Inter. Un miliardo e duecento milioni di euro è la valutazione complessiva che circola del club nerazzurro. Valutazione che non è ufficiale - non può esserlo, ovviamente - ma che prende a riferimento la recente operazione di cessione del Milan, passato di mano la scorsa estate proprio per la stessa cifra. Se Brand Finance non sbaglia, molto difficilmente avverrà qualcosa nei prossimi mesi intorno all’Inter per una cifra inferiore". Lo spiega oggi la Gazzetta dello Sport, che torna sull'argomento cessione sulla scorta delle notizie filtrate negli ultimi giorni.