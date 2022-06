Il futuro di Arturo Vidal sarà lontano dall'Inter, ma la prossima destinazione è ancora da decifrare. Tra il Flamengo che nicchia e il Boca Juniors che sembra essersi defilato si è inserito nelle ultime ore il Galatasaray , come riferito ieri dalla Turchia. Il Gala avrebbe contattato l’entourage del giocatore prospettandogli un ingaggio quasi in linea con quello che percepisce attualmente all’Inter: secondo La Gazzetta dello Sport , la proposta dei turchi prevederebbe un biennale da oltre 5 milioni di euro a stagione .

"I turchi - si legge sulla rosea - consentirebbero quindi al cileno di mantenere un ingaggio top e restare in Europa, cosa che non gli dispiacerebbe affatto. C’è solo un problema, l’assenza del Galatasaray dalle coppe europee e di conseguenza l’impossibilità di offrire al cileno un palcoscenico adeguato alle sue aspettative. Un problema non da poco", conclude il quotidiano.