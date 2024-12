Nessuna data per il recupero di Fiorentina-Inter. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Consiglio di Lega riunitosi nel primo pomeriggio di ieri proprio per dedicarsi al match rinviato domenica sera, ha potuto solo spostare la partita "alla prima data utile". Una data che, al momento, è impossibile da identificare.

Gli impegni nelle varie coppe delle due squadre rendono impossibile incastrare il recupero con precisione. Come per Milan-Bologna, il primo spazio buono può aprirsi nel calendario di febbraio. Se almeno una tra Fiorentina e Inter centrerà i quarti di finali di Coppa Italia sarà in campo tra il 5 e il 26 del mese, restringendo il margine. Ma se viola e nerazzurri riuscissero a entrare nelle prime otto del girone unico rispettivamente di Champions League e Conference, conservando la posizione attuale, non avrebbero impegni europei in quel mese, evitando gli spareggi e con gli ottavi di finale in programma a marzo. I playoff europei sono fissati per 12 e 19 febbraio e se Fiorentina e Inter non saranno impegnate in Europa si ritroveranno di fronte. Ovviamente il 12, prima data utile, suggerisce la rosea.

Non il massimo per i nerazzurri: il 9 c'è proprio Inter-Fiorentina e il 16 Juve-Inter...