Si ferma Calhanoglu. Ieri gli esami per il turco che hanno evidenziato un'elongazione agli adduttori della coscia sinistra dopo aver abbandonato il campo dopo appena 12 minuti in Roma-Inter.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, un infortunio lieve, che potrà essere risolto con una settimana circa di stop forzato. Dunque, è chiaro che, con questi presupposti, è piuttosto arduo anche solo immaginarlo contro la Juventus. Anzi: secondo la rosea, si opterà per una gestione molto cauta. Si potrebbe decidere di non convocarlo neanche per la trasferta successiva di Empoli, mercoledì 30 aprile, così da fargli fare qualche minuto solo in casa contro il Venezia, il 3 novembre. Sarebbe una specie di tagliando prima del nuovo ciclo terribile: Arsenal più Napoli, entrambe in casa.

Niente Calhanoglu a Berna domani e a centrocampo Inzaghi non avrà nemmeno Asllani, vittima di una contusione più distorsione al ginocchio nell'allenamento di sabato scorso. Proprio considerando l'assenza del turco, il tecnico nerazzurro non vuole correre rischi con l'albanese per averlo pronto all'uso contro la squadra di Thiago Motta. Almeno ci sarà il ritorno di Zielinski, che oggi dovrebbe tornare in gruppo e partire per la Svizzera, dove verrebbe utilizzato a gara in corso.