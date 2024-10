Roma nel mirino e nessun pensiero di calciomercato. La Gazzetta dello Sport fa il punto su Nicolò Barella tra campo e futuro. Secondo la rosea, il centrocampista nerazzurro è ormai pronto a tornare in pista dopo il problema muscolare accusato dopo il derby e che gli ha fatto saltare il trittico Udinese-Stella Rossa-Torino prima della sosta. Il centrocampista sardo pensa al presente, senza distrazioni. Finora in stagione ha alternato prestazioni eccellenti come quella con l'Atalanta e con il City ad altre anonime come la serataccia del derby.

Lì dove si ritrovano anche le altre big d’Europa che stravedono per lui: ecco, quelle attenzioni sono destinate a rimanere tali, perché Barella non vede altro che nerazzurro. Poi il guaio muscolare e uno stop forzato che ha sorpreso tutti: Nicolò non saltava una partita di A per infortunio da oltre 4 anni, l’ultima volta risaliva al luglio del 2020. I suoi compagni hanno compiuto il proprio dovere in sua assenza, ma ora anche per l'ex Cagliari è arrivato il momento di alzare i giri del motore davanti a un calendario che inizia a proporre scontri diretti in campionato e gare decisive in Champions. Barella ha lavorato ad Appiano anche nei giorni di riposo per la squadra e ormai vedere il rientro in gruppo, previsto per la prossima settimana in modo da essere a disposizione di Inzaghi per l'Olimpico.

Nel frattempo, si moltiplicano le voci di mercato, con diverse big europee che lo vorrebbero dalla propria parte. In questi anni si è parlato tanto di Real Madrid, Bayern Monaco e Liverpool. Ultimamente è venuta fuori anche un'indiscrezione circa il gradimento di Guardiola, specialmente dopo il grave infortunio di Rodri. Ma Bare si è saldato all’Inter fino al 2029, quando avrà 32 anni e una carriera in larghissima parte dipinta a strisce nere e azzurre. Se non è un legame a vita poco ci manca. Di sicuro è una scelta di vita, questo sì: oltre a scadenze e cifre - a proposito, i 6,5 milioni netti a stagione garantiti dal club nerazzurro con l’ultimo rinnovo fanno hanno fatto di lui l’italiano più pagato in Serie A -, c’è la sostanza. Come spiega la Gazzetta, infatti, Barella all’Inter si sente a casa, dell’interismo è un testimonial dentro e fuori dal campo e per questo i suoi orizzonti non ammettono altre opzioni. Compresa quella luccicante del Manchester City.