La cessione di Dalbert al Rennes e quella imminente di Nainggolan aprono uno spazio per l'eventuale arrivo di Marcos Alonso a Milano, ma per il momento il Chelsea fa muro. Questo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport circa l'ultimo obiettivo di mercato dell'Inter. Lo spagnolo è finito sul mercato dopo una furiosa lite con Lampard, ma i Blues continuano a tirare la corda.

Il primo tentativo nerazzurro non è andato a buon fine, perché il club londinese non ha aperto alla possibilità di un prestito, assicura la rosea. "Guai a mollare la presa, però: c’è tempo fino a lunedì - si legge -. E il giocatore, che pure ha un ingaggio intorno ai 5 milioni netti con il Chelsea, sta spingendo per la soluzione nerazzurra. A Conte un altro esterno serve. Di laterali veri e propri ce ne sono solo tre: Hakimi, Young e Perisic. Asamoah, invece, dopo aver rifiutato le soluzioni Samp e Genoa viaggia verso la risoluzione del contratto, il greco Vagiannidis è andato in prestito in Belgio al Sint-Truiden". Peraltro, in termini di monte ingaggi da abbassare, un aiuto arriverà anche dall'uscita prossima di Nainggolan. Conte ci spera...

