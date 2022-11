L’affare per portarlo via eventualmente da Istanbul non sarà tuttavia semplice. Impossibile pensare che Jorge Jesus lo faccia partire nella sessione invernale di mercato, la situazione potrebbe ovviamente cambiare la prossima estate. Il calciatore, il cui contratto è in scadenza nel 2024, ma per cui sono già partite le negoziazioni per un rinnovo pluriennale, ha una clausola di rescissione da 25 milioni di euro. Per lui in passato il Fenerbahçe ha già rifiutato un’offerta di 11 dall’Atletico Madrid (si dice che Simeone straveda per il 26 enne). La valutazione di Crespo è di una quindicina di milioni di euro.