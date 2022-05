DUBBIO CROATO - Il tema caldo è quello che riguarda Perisic e il suo contratto in scadenza. Secondo quanto giunto alla nostra redazione, solo smentite sul ventilato approccio della Juventus: il croato è indispettito per il trattamento riservatogli dal club, soprattutto in considerazione del contributo offerto nelle ultime due stagioni, ma prima di valutare alternative si siederà a un tavolo con la società e si proverà a trovare un punto d'incontro.

LA VOGLIA DI NICOLÒ - Di Bastoni si è già detto (RILEGGI QUI), mentre su Barella occorre qualche puntualizzazione. Il Real Madrid, con Ancelotti suo grande sponsor, è ovviamente una forte tentazione per chiunque, ma il centrocampista sardo da quell'orecchio non ci sente e la volontà ferrea è quella di restare a Milano, per ragioni di campo e non solo. Barella ama l'Inter e non ha alcuna intenzione di muoversi. Nel caso fosse costretto dal club stesso a fronte di un'offerta irrinunciabile, allora la sua unica alternativa sarebbe proprio il Real. Ma a oggi è uno scenario molto lontano dal concretizzarsi.

IN ARRIVO - In entrata, invece, sono tre i nomi caldi. Si parte da Dybala, quello che stuzzica di più i tifosi anche per lo 'sgarbo' che significherebbe l'approdo a Milano del quasi ex juventino. I dialoghi sono avviatissimi, le parti si vedranno nuovamente la prossima settimana e in quella sede Antun e Marotta potrebbero già definire tutti i dettagli del trasferimento della Joya in nerazzurro. Al contempo, molto avanti anche i negoziati con Bremer del Torino. A prescindere dal futuro di De Vrij, l'Inter vuole assicurarsi il forte difensore brasiliano che, da parte sua, ha da tempo dato l'ok al trasferimento. Si parla di 25-30 milioni di euro per il cartellino del natio di Itapitanga. Il connazionale Leonardo vorrebbe portarlo a Parigi, ma Bremer ha deciso di restare in Italia e, in particolare, vuole l'Inter. Infine capitolo vice-Brozovic. In pole c'è Asllani dell'Empoli, una trattativa ormai agli sgoccioli come confermano anche fonti interne al club toscano. Alla corte di Andreazzoli potrebbe andare Esposito, di rientro dal Basilea: l'attaccante non è ancora convintissimo di accettare la destinazione, ma l'esperienza estremamente positiva di Pinamonti potrebbe essere determinante per la chiusura del cerchio.

Acquista QUI i prodotti originali Inter