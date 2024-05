Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Marcus Thuram e Alexis Sanchez. Poteva essere questo il quartetto offensivo dell'Inter nella stagione attuale, se Romelu Lukaku fosse stato onesto e trasparente con la dirigenza nerazzurra invece di trattare con altri club all'ombra. Nel corso dell'intervista rilasciata a Fabrizio Biasin di Libero, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha spiegato come l'inatteso passo indietro del belga abbia influito sulle idee del club: "Lukaku aveva dato segnali diversi, poi quando ho capito cosa stava succedendo ho preferito chiuderla lì. Ma in maniera molto più civile di come si è narrato. E siamo contenti che sia andata così. L'unica ripercussione è stata su Dzeko. Non volevamo si portassero via spazio e quindi abbiamo lasciato andare il bosniaco. In modo onesto, senza quel problema di Lukaku avremmo allungato il contratto di Dzeko. Ma Thuram sarebbe arrivato lo stesso".