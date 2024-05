Colui che oggi è la stella indiscussa (?) del Milan, Rafael Leao, poteva essere un giocatore dell'Inter se la storia, nell'estate 2019, fosse andata diversamente. Quando l'Inter stava cercando di portare Romelu Lukaku a Milano ma la Juventus, proponendo al Manchester United lo scambio con Paulo Dybala, stava provando a effettuare il sorpasso (saltato per il rifiuto dell'argentino), la dirigenza nerazzurra aveva virato proprio sul portoghese all'epoca in forza al Lille, come ammesso dallo stesso Piero Ausilio nel corso dell'intervista rilasciata a Fabrizio Biasin di Libero: "Leao è stato vicino all'Inter, ma molto molto vicino. Avevamo l'accordo con il Lille, un accordo trovato in fretta a Londra. Poi non abbiamo portato avanti l'accordo e con lui non siamo neanche arrivati a parlare in maniera troppo approfondita".

