Francesco Acerbi continua ad allenarsi a parte per risolvere il problema con la pubalgia che lo affligge da diverso tempo: anche quest'oggi, il difensore ha svolto seduta differenziata per accelerare il recupero in vista degli Europei. Per la sfida di venerdì contro il Frosinone, secondo Sky Sport, ci saranno altri cambi di formazione, con lo stimolo di poter fare bene in queste ultime partite di campionato.

