"Per ora no". Piero Ausilio, intervistato da Fabrizio Biasin per Libero, ha risposto così alla domanda circa un possibile nuovo innesto in difesa, visto che da giorni si vocifera del forte interesse dell'Inter nei confronti di Alessandro Buongiorno del Torino. Il direttore sportivo dell'Inter ha preferito rimanere sul vago, provando comunque a spegnere certi riflettori: "Siamo a posto così, abbiamo giocatori forti, se poi i vecchi sono come Acerbi e Darmian me li tengo tutta la vita. Sono professionisti pazzeschi, un esempio per tutti gli altri. Poi io come direttore sportivo non posso dire che non mi piace Buongiorno, a me piace e tanto. Però non posso prenderli tutti".