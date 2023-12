Buone notizie da Appiano Gentile. Secondo quanto appreso da FcInterNews, Alessandro Bastoni ha svolto praticamente tutto l’allenamento con i compagni di squadra, domani l’intenzione è che partecipi al 100% delle attività in gruppo, quindi di fatto viene confermata la sua convocazione per la sfida di sabato contro l’Udinese.

Anche il recupero di Benjamin Pavard procede per il meglio e addirittura si deve tenere a freno la voglia del francese di tornare a disposizione del suo allenatore e dell’Inter. L’ex Bayern, infatti, sta mettendo tutto se stesso per anticipare gli iniziali tempi di recupero, tanto che potrebbe accomodarsi in panchina contro la Lazio. Terapie invece per i due olandesi Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.

