L'Inter su Manuel Akanji : tutto vero. Le voci che si stanno rincorrendo ormai da settimane sul difensore svizzero trovano conferme. Secondo quanto risulta a FcInterNews , il centrale piace ai nerazzurri, ma è un'idea che stuzzica soprattutto in previsione del prossimo anno a parametro zero . Akanji ha rifiutato il rinnovo proposto dal Borussia Dortmund , con i tedeschi che avevano messo sul tavolo 3 milioni a stagione fino al 2026 già un mese fa.

Un 'no' ribadito anche la scorsa settimana e così è stato messo fuori dal progetto tecnico. Per cederlo ora, il Dortmund chiede 30 milioni, per chiudere magari a 20 più bonus. I contatti ci sono, sono reali, ma l'idea è di chiudere un affare in 'stile Onana': bloccare Akanji nelle prossime settimane e portarlo a Milano a zero euro nella prossima stagione.