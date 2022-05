Stagione più che positiva per Denzel Dumfries all'Inter. Dopo i primi mesi di legittimo adattamento, l'esterno di Aruba si è preso il posto da titolare grazie alla sua etica del lavoro, a una forza mentale sopra la media e a un'esplosività atletica che pochi possono vantare. E non è un caso se in breve tempo i tifosi interisti lo abbiano eletto a loro beniamino. In Viale della Liberazione hanno puntato ciecamente su di lui per il dopo Achraf Hakimi e oggi possono ritenersi enormemente soddisfatti. Il termometro che ne valorizza l'intuizione sono i sondaggi delle big europee per il nazionale olandese dopo appena una stagione a Milano.

Finora, hanno bussato all'entourage Bayern Monaco e Atletico Madrid, ma il candidato più serio a farsi avanti concretamente per Dumfries è il Manchester United. Il nuovo manager Erik ten Hag infatti apprezza molto il classe '95 ex PSV Eindhoven e nell'ottica del nuovo corso alla guida dei Red Devils lo ha insserito tra i suoi desiderata estivi. In quella posizione infatti la rosa offre Diogo Dalot e Aaron Wan-Bissaka, che per un motivo o per l'altro non hanno convinto e sono stati inseriti nella lista dei possibili partenti. Per questa ragione è tutt'altro che da escludere una possibile offerta proveniente dal Manchester United per l'esterno destro, arrivato la scorsa estate in nerazzurro per 12 milioni più 3 di bonus. E per il quale gli inglesi potrebbero arrivare a triplicare quella cifra.

Detto questo, posto che l'Inter si approccia a una nuova estate in cui bisognerà concludere il mercato in attivo, non è affatto detto che la dirigenza voglia privarsi subito di un giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento. Poi, ovviamente, i conti la faranno sempre da padroni.