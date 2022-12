Dopo la grande prestazione contro gli Stati Uniti, che gli è valsa il premio di Man of the Match, Denzel Dumfries ha ammesso di essere lusingato dalle voci sul Chelsea ma anche di stare bene all'Inter. E non c'è una traccia di strategia in queste dichiarazioni, perché l'esterno ex PSV Eindhoven davvero si vede ancora nerazzurro nella prossima stagione. Ma questo non significa che le sue aspettative troveranno conferma, anche perché è noto che i Blues sono alla ricerca un esterno destro e l'olandese piaccia molto al manager Graham Potter. Anche oggi, dopo averlo visionato all'opera contro il Senegal (prestazione non esaltante) gli scout del Chelsea sono andati a vederlo dal vivo e ovviamente le recensioni sono entusiaste.