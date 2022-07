La prossima settimana potrebbe essere importante per il futuro di Dalbert Henrique . L’ entourage del calciatore infatti dovrebbe essere in Italia e incontrare l’Inter per decidere la prossima destinazione del calciatore. In realtà tale riunione sarebbe dovuta avvenire verso metà giugno, ma poi gli impegni lavorativi differenti di ambo le parti (e il fatto di non aver trovato una soluzione definitiva per il giocatore) hanno di fatto posticipato il meeting tra la dirigenza nerazzurra e chi assiste l'esterno brasiliano.

Ad oggi c’è stato qualche abboccamento da Italia e Spagna (oltre che qualche pour parler da intermediari che lavorano per campionati minori) ma nulla di davvero concreto. Chissà che un faccia a faccia non semplifichi il tutto. Dalbert ha un contratto in scadenza nel 2023, quindi per evitare di perderlo gratis, non potrà essere girato in prestito (a meno che non rinnovi per una ulteriore annata). Il brasiliano ex Nizza pesa a bilancio 5,8 milioni di euro e ovviamente l'Inter non vorrà realizzare una minusvalenza.