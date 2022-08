Va aggiornata la situazione relativa a Cesare Casadei, viste le voci che ormai si rincorrono non solo quotidianamente, ma ora dopo ora. Ebbene, secondo quanto raccolto dalla redazione di FcInterNews, finora gli agenti del giovane centrocampista nerazzurro hanno ricevuto ben quattro proposte dalla Serie A: si tratta di Sassuolo, Sampdoria, Torino e Udinese. Le prime due sono piste più calde rispetto alle altre; con il Toro il discorso risale ormai a qualche settimana fa; per l'Udinese c'è stata una richiesta di informazioni da parte del d.g. Pierpaolo Marino. Operazione, in Italia, possibile con la recompra: 7-10 milioni per la cessione e poi opzione di recompra da fissare sui 15-18 milioni.