Nello spettacolare via vai di ieri pomeriggio nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione anche Giovanni Bia ha fatto registrare la sua presenza in reception. L'agente si è presentato per parlare di varie situazioni, soprattutto di Andrea Cambiaso, esterno classe 2000 di proprietà del Genoa, ma con un solo anno di contratto e nessuna intenzione di rinnovare. "Sensazioni positive, ma la strada è lunga", questa la risposta dell'agente ai cronisti che gli chiedevano dell'esito dell'incontro. Ebbene, l'Inter ha confermato l'intenzione di chiudere per il laterale genovese, e a dispetto di altre 2-3 situazioni di mercato in ballo (Napoli, Juventus e Siviglia hanno fatto sondaggi) la decisione di Cambiaso verterebbe senza dubbio per il nerazzurro. Il Genoa vuole cederlo in questa sessione estiva per non perderlo a zero tra un anno e, dopo aver chiesto 10 milioni lo scorso gennaio giocoforza dovrà abbassare le pretese, complice l'avvicinarsi della scadenza e una retrocessione arrivata in corso d'opera che toglie al Grifone potere nelle trattative.