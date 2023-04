Sfortunata, fermata, e alla fine beffata. Le facce dei giocatori subito dopo la beffa clamorosa subita al 90esimo dicono tutto: l'Inter esce dall'Arechi gettando letteralmente al vento l'occasione di tornare alla vittoria e facendosi imporre un pari incredibile dalla Salernitana. Incredibile per come si è sviluppata la partita: la squadra di Simone Inzaghi la apre subito con Robin Gosens al sesto minuto, poi crea le occasioni più importanti ma accentuando l'atavica difficoltà a trovare la porta, vuoi per le parate di Guillermo Ochoa, alcune clamorose, vuoi per alcuni errori grossolani come quello commesso da Romelu Lukaku che centra la traversa da zero metri. Gosens che all'intervallo aveva definito l'1-0 risultato pericoloso è stato facile profeta: proprio a ridosso del 90esimo, l'ex Antonio Candreva trova una parabola incredibile e fortuita che beffa Andre Onana e vale il pareggio per gli uomini di Paulo Sousa, gettando sempre più l'Inter in un tunnel di sconforto e rassegnazione. Una Pasqua amarissima, una mazzata difficilissima da digerire per lo sviluppo del match. Di certo non il viatico migliore per i quarti di Champions.

IL TABELLINO

SALERNITANA-INTER 1-1

MARCATORI: 6' Gosens (I), 90' Candreva (S)

SALERNITANA: 13 Ochoa, 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 98 Pirola (65' 15 Ekong); 2 Bronn (46' 29 Dia), 18 Coulibaly (65' 41 Nicolussi Caviglia), 10 Vilhena (80' 8 Bohinen), 3 Bradaric; 87 Candreva, 20 Kastanos (85' 11 Botheim); 99 Piatek.

In panchina: 1 Fiorillo, 33 Sepe, 6 Sambia, 9 Bonazzoli, 14 Valencia, 39 Iervolino, 66 Lovato.

Allenatore: Paulo Sousa.

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella (66' 77 Brozovic), 14 Asllani (66' 5 Gagliardini), 22 Mkhitaryan, 8 Gosens (75' 32 Dimarco); 90 Lukaku (85' 9 Dzeko), 11 Correa (66' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 1 Handanovic, 40 Botis, 12 Bellanova, 45 Carboni, 46 Zanotti, 95 Bastoni.



Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Bresmes - Galetto. Quarto uomo: Ayroldi. VAR: Nasca. Assistente VAR: S. Longo

Note

Ammoniti: De Vrij (I), Koulibaly (S), Nicolussi Caviglia (S), Gagliardini (I)

Corner: 2-8

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

95' - Finisce qui: la Salernitana costringe al pareggio l'Inter al termine di una partita assurda, per i nerazzurri sesto match consecutivo senza vittoria.

94' - Fallo di Dimarco su Candreva, Salernitana che guadagna minuti.

91' - Si giocherà per altri cinque minuti.

90' - Pareggio della Salernitana! Candreva! Un cross che diventa una traiettoria che sorprende Onana scendendo all'improvviso sotto il secondo palo.

89' - Fallo tattico di Gagliardini a fermare Dia, giallo per lui.

88' - Ottimo calcio di punizione guadagnato da Dimarco vicino all'area della Salernitana.

87' - Bradaric da posizione favorevole butta all'aria tutto con un cross da dimenticare.

86' - Crossa Candreva, Piatek di testa manda fuori.

85' - Lukaku viene rilevato da Dzeko. Nella Salernitana Botheim prende il posto di Kastanos.

84' - Lukaku servito da Brozovic la stoppa e tira, Ochoa mette la mano.

83' - Dia riceve da Daniliuc e calcia, Onana blocca.

82' - Lukaku lancia Lautaro che va in uno contro zero, Gyomber però lo costringe ad allargarsi e il tiro dell'argentino finisce tra le mani di Ochoa.

81' - Fallo di Mkhitaryan su Kastanos, il pubblico reclama il giallo.

80' - Paulo Sousa richiama Vilhena, al suo posto Bohinen.

79' - Gagliardini colpisce di testa sulla punizione di Dimarco, palla alta.

78' - Vilhena va con le mani sul cross di Dumfries, punizione che è un corner corto per l'Inter.

77' - Offensiva granata, Darmian riesce a mettere il gambone evitando l'intevento di Piatek.

75' - Nuovo cambio per l'Inter: fuori l'autore del gol Gosens per Dimarco.

73' - Brutto cross di Gosens, palla che finisce fuori.

71' - Traversa di Dia! Fiammata della Salernitana, il senegalese colpisce il montante a botta sicura su cross di Candreva.

70' - Pestone di Nicolussi Caviglia su Lautaro, giallo per l'ex Juventus Under 23.

68' - Prova la giocata Nicolussi Caviglia, dribblando su Brozovic e calciando fuori.

65' - Giro di cambi: nella Salernitana Pirola esce per Trost Ekong, Nicolussi Caviglia rileva Koulibaly. Nell'Inter, fuori Correa e Barella per Lautaro Martinez e Brozovic. Fuori anche Asllani per Gagliardini.

64' - Incredibile, l'Inter manda alle ortiche il raddoppio: Lukaku prende la traversa da zero metri, Ochoa vola sul tap-in di De Vrij.

64' - Dumfries di testa prova a mettere in mezzo, ancora Ochoa in corner.

63' - Ancora Ochoa! Il messicano vola sul tiro di Mkhitaryan, altro corner per i nerazzurri.

62' - Torre di Kastanos, Koulibaly raccoglie e calcia. Palla fuori.

61' - Sbaglia l'intervento Barella, Candreva gli strappa palla e mette in mezzo dove Mkhitaryan toglie le castagne dal fuoco.

59' - Candreva mette in mezzo un tiro che però diventa una traiettoria che rimpalla su Piatek prima di finire fuori.

59' - Attenzione, controllo VAR su un paio di trattenute di Acerbi su Piatek. Tutto regolare comunque per Nasca.

58' - Palla al veleno di Candreva da sinistra, Onana alza in corner per evitare guai.

56' - Giocata di classe di Mkhitaryan che stoppa e controlla palla evitando l'intervento di Vilhena.

55' - Barella cerca il cross per Dumfries, Pirola manda in corner.