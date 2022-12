Incontro ieri tra Alemany, diesse del Barcellona, e Atangana, procuratore di Franck Kessie: si è parlato del momento non facile dell'ivoriano in Catalogna e delle possibili prospettive future. Sull'ex Milan - come riferisce il Corriere dello Sport - ci sono Inter e Napoli. Qualche club di Premier League si sarebbe anche mosso per gennaio, ma non si tratterebbe di società di prima fascia. Ad ogni modo, Atangana non lascia nulla al caso: palla al Barça. C'è da capire se il club catalano punti davvero su Kessie oppure se quella dell'estate passata sia stata solo un'occasione di mercato da cogliere al volo ma senza particolare indirizzo tecnico-tattico.