Dopo la notizia di tensioni tra l'Inter e Digitalbits per quanto riguarda alcuni presunti mancati pagamenti da parte dello sponsor riportata oggi ( RILEGGI QUI ), ora l' ANSA riferisce della volontà concreta delle parti di risolvere presto la questione.

Citando fonti vicine al club nerazzurro - come riportato da Calcio e Finanza -, le due società sperano di superare queste difficoltà in fretta. "Dallo scorso 1° luglio, infatti, la criptovaluta è diventata sponsor di maglia dell’Inter, sostituendo Socios, dopo aver firmato un accordo nell’estate 2020 da 85 milioni di euro in quattro stagioni".

Secondo il Sole 24 Ore, Digitalbits non avrebbe ancora versato all’Inter diversi pagamenti e, di riflesso, il club nerazzurro ha così scelto di cancellare dal sito ogni riferimento alla criptovaluta, che potrebbe scomparire anche dai led a bordocampo nelle prossime amichevoli. Nessun problema, invece, nella partnership con la Roma.