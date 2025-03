Novità sul fronte Nico Paz da abc.es. Ci sarebbe stato ieri un vertice a Valdebebas tra Cesc Fabregas, allenatore del Como, e Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, insieme al figlio Davide. Sul tavolo la situazione di Nico Paz, di cui Fabregas avrebbe parlato anche con Manu Fernandez. direttore del settore giovanile delle merengues.

L'Inter vuole Nico Paz, ma sia il Como che il Real Madrid ritengono non sia il caso di cederlo. Fabregas stesso ha chiesto ad Ancelotti che il ragazzo resti un'altra stagione coi lariani, idea che il tecnico delle merengues condivide. Ad oggi resta quindi questa l'opzione più probabile, anche perché a Madrid sono contenti dello sviluppo del ragazzo.

Lo scenario potrebbe cambiare qualora Arda Guler dovesse andare via, ma ad oggi il Real non sta considerando l'ipotesi e l'attaccante non ha chiesto la cessione.