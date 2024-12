Vitor Reis, difensore centrale classe 2006 del Palmeiras, ha effettivamente catturato l’occhio degli osservatori dell'Inter, come anticipato in questi giorni dai quotidiani sportivi italiani. Tuttavia, secondo quanto appurato da FcInterNews, nonostante il calciatore piaccia ai nerazzurri, che è diverso dallo scrivere che verrà inoltrata una proposta di acquisto per lui, difficilmente potrà sbarcare a Milano.

Talento puro, velocità, buona tecnica, Reis è stato paragonato addirittura a Thiago Silva e Marquinhos per le sue doti. Qualità che in linea generale non sono passate inosservate, tanto che su di lui sono vigili le big europee, che dunque monitorano la crescita, anche immediata, del calciatore. Tutto questo significa però che una sua eventuale cessione rimpinguerà – e di molto - le casse del Palmeiras, che chiaramente non lascerà partire a basso costo il ragazzo di São José dos Campos. Anzi, le richieste iniziali per una cessione del difensore dovrebbero partire secondo quanto raccolto in Brasile da una base di circa 40 milioni di euro.

Nonostante il futuro che sembra essere da predestinato, ad oggi però Reis non rappresenta esattamente un affare low cost, insomma.