Mauro Icardi torna tra i convocati e giocherà titolare domani sera a Marassi contro il Genoa. Ieri sera l'intervento della società che ha consigliato a Luciano Spalletti il rilancio dell'argentino, che può essere decisivo e fondamentale nella volata Champions. Bocca cucita e testa bassa in allenamento, questo l'atteggiamento di ieri da parte dell'ex capitano che non ha raccolto il vento delle polemiche che soffiava fortissimo dopo le dichiarazioni di Spalletti nel dopo Inter-Lazio.

IL PATTO - Una tregua già sancita due settimane fa dallo stesso Maurito nel faccia a faccia con Steven Zhang. L'accordo allora era stato chiaro: insieme per il finale di stagione e a giugno l'addio. L'Inter aveva e ha bisogno di Icardi e così erano state messe da parte le polemiche delle settimane precedenti. Ovviamente senza alcuna richiesta di scuse nello spogliatoio.

AMARO LUCIANO - Spalletti però non ha del tutto avallato la mediazione che prevedeva il rientro immediato di Icardi (come dichiarato dallo stesso avvocato Paolo Nicoletti sabato sera), volendo far rispettare alcuni principi sui quali ha fondato il suo gruppo. A partire dal turno di esclusione dopo uno stop legato a comportamenti disciplinari. Fu così per Radja Nainggolan rimasto fuori col Napoli, è stata la medesima cosa per il numero nove in occasione della gara con la Lazio. Una decisone avallata con sorpresa, obtorto collo, dalla dirigenza, che però non si aspettava le invettive nel post partita del tecnico nei confronti dell'ex capitano. Icardi, infatti, resta comunque un capitale da tutelare e non svalutare troppo. Onde evitare una cessione a prezzi di saldo in estate. Necessario quindi il taglio definitivo alle polemiche che si stavano riaccendendo. Uniti da oggi a fine maggio, in nome dell'Inter. Tutti insieme per l'obiettivo comune: il ritorno in Champions. A fine stagione poi sarà tempo di bilanci e addii...

VIDEO - LA CURVA CONTESTA ICARDI AD APPIANO